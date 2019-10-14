Kestiği ağacın dalının altında kalan kişi öldü

Kestiği ağacın dalının altında kalan kişi öldü

Kütahya'da kestiği söğüt ağacının dalının altında kalan kişi hayatını kaybetti.

14.10.2019 13:16
Kestiği ağacın dalının altında kalan kişi öldü

Kütahya'da kestiği söğüt ağacının dalının altında kalan kişi hayatını kaybetti.


Merkeze bağlı Çöğürler köyünde bahçesine giden Muzaffer Pıynar (67), motorlu testereyle çıktığı söğüt ağacının dalını kesmeye başladı.


Bu sırada dengesini kaybeden Pıynar, üzerine kestiği dalın düşmesi sonucu ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Pıynar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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