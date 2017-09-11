Kestiği Ağacın Altında Kalıp Öldü

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın İlçesi'nde, kestiği ağacın altında kalan Abdullah İspir, hayatını kaybetti.



Olay, dün ilçeye bağlı Çiğşar Mahallesi'nde meydana geldi. Çiğşar Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi Abdullah İspir, ormanlık alanda kestiği ağacın altında kaldı. Arkadaşları tarafından ağacın altından çıkarılan İspir, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen İspir, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İspir'in cesedi, otopsi için morga konuldu. - Kahramanmaraş