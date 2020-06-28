Kestiği ağacın altında kalıp, can verdi KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde Kerim Çoklu, ormanlık arazide kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu altında kalarak, yaşamını yitirdi.

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde Kerim Çoklu, ormanlık arazide kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu altında kalarak, yaşamını yitirdi.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Görmeli köyündeki ormanlık alanda meydana geldi. Bazı ağaçların kesimini üstlenen taşeron firmada çalışan, evli ve1 çocuk babası Kerim Çoklu'nun kestiği ağaç, üzerine devrildi. Ağacın altında kalan Çoklu, yaşamını yitirdi. Çoklu'nun cansız bedeni, ihbarla gelen ekipler tarafından ağacın altından çıkarılıp, otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. ?

Kaynak: DHA