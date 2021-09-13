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Kestiği ağacın altında kalınca öldü

Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Haberler | Güncel
Kestiği ağacın altında kalınca öldü

DÜZCE'de ormanda çalışan Musa Ay (53) kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.

DÜZCE'de ormanda çalışan Musa Ay (53) kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Balıklı Yaylası'nda meydana geldi. Gölormanı Köyü Orman Kooperatifi Başkan Yardımcısı Musa Ay, kestiği ağacın altında kaldı. İşçilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Musa Ay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Musa Ay'ın cenazesi, adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kestiği ağacın altında kalınca öldü

Kestiği ağacın altında kalınca öldü

Kestiği ağacın altında kalınca öldü

Kestiği ağacın altında kalınca öldü

Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Son Dakika Haberleri
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