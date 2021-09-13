Kestiği ağacın altında kalınca öldü
Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Haberler | Güncel
DÜZCE'de ormanda çalışan Musa Ay (53) kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.
DÜZCE'de ormanda çalışan Musa Ay (53) kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Balıklı Yaylası'nda meydana geldi. Gölormanı Köyü Orman Kooperatifi Başkan Yardımcısı Musa Ay, kestiği ağacın altında kaldı. İşçilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Musa Ay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Musa Ay'ın cenazesi, adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.