Kestiği ağacın altında kalarak can verdi
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Kestiği ağacın altında kalarak can verdi

16.12.2020 01:27 | Son Güncelleme: 16.12.2020 01:31
Kestiği ağacın altında kalarak can verdi

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, Mustafa Ali Erkan (68) kestiği çam ağacının altında kalarak hayatını kaybetti.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, Mustafa Ali Erkan (68) kestiği çam ağacının altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Sağrakçı Mahallesi Arız mevkisinde ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alanda izinsiz ağaç kesen Mustafa Ali Erkan, dikkatsizliği sonucu kestiği ağacın altında kaldı. Erkan'ın uzun süre eve dönmemesinden endişelenen eşi jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine, ormanlık alanda arama çalışması başlatan jandarma, Erkan'ın ağacın altında cansız bedenine ulaştı. Olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından Erkan'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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