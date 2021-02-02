Kestiği ağacın altında kalarak can verdi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kestiği ağacın altında kalan Durdu Topçu (62), hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Ereğli'ye bağlı Süleymanbeyler köyünde meydana geldi. Durdu Topçu'nun kestiği ağaç üzerine devrildi. Ağacın altında kalan Durdu Topçu'yu görenler, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Durdu Topçu'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Durdu Topçu'nun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Cumhuriyet savcılığı, Durdu Topçu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE