Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi feci şekilde can verdi
Bolu'nun Gerede ilçesinde kestiği ağacın altında kalan 55 yaşındaki orman işçisi Ahmet Elik, hayatını kaybetti.
Dün Gerede ilçesi Yumrutaş Çapak Deresi mevkisinde meydana gelen olayda orman işçisi Ahmet Elik, kestiği ağacın altında kaldı. Olayı gören diğer orman işçileri, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet Elik'in öldüğünü belirledi. Elik'in cansız bedeni savcının incelemesi sonrası Gerede Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük