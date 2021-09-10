Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi feci şekilde can verdi
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Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi feci şekilde can verdi

Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi feci şekilde can verdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'nun Gerede ilçesinde kestiği ağacın altında kalan 55 yaşındaki orman işçisi Ahmet Elik, hayatını kaybetti.

Dün Gerede ilçesi Yumrutaş Çapak Deresi mevkisinde meydana gelen olayda orman işçisi Ahmet Elik, kestiği ağacın altında kaldı. Olayı gören diğer orman işçileri, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi öldü

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet Elik'in öldüğünü belirledi. Elik'in cansız bedeni savcının incelemesi sonrası Gerede Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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