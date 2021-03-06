Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti
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Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti

06.03.2021 12:14 | Son Güncelleme: 06.03.2021 12:19
Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti

KÜTAHYA'NIN Simav ilçesinde kestiği çam ağacının altında kalan orman işçisi Muharrem Gündoğdu (41), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KÜTAHYA'NIN Simav ilçesinde kestiği çam ağacının altında kalan orman işçisi Muharrem Gündoğdu (41), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Simav'ın Yemişli köyü Dalgın mevkisindeki ormanlık alanda ömrünü tamamlamış çam ağaçlarının kesiminde görevli orman işçisi Muharrem Gündoğdu, dün saat 18.00 sıralarında aynı bölgeye ağaç kesmeye gitti. Gündoğdu'nun üzerine, motorlu testereyle kestiği ağaçlardan biri devrildi. İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin çam ağacının altından ağır yaralı olarak çıkardığı Gündoğdu, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 3 çocuk babası Muharrem Gündoğdu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YENEN

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