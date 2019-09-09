Kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

09.09.2019 23:32

Manisa'nın Salihli ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Hüsamettin Gündüz (44), Çamurhamamı Mahallesi Kapı Kaya mevkisindeki ormanlık alana ağaç kesimine gitti.



Gündüz, motorlu testereyle kestiği ağacın devrilmesi sonucu ağacın altında kaldı.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gündüz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.



Ağacın altından çıkartılan ceset, Salihli Devlet Hastanesi Morguna, oradan da İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Gündüz'ün evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA