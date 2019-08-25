Kestiği ağaç üzerine düştü

Kestiği ağaç üzerine düştü

Kayseri'nin Develi ilçesinde kestiği ağacın üzerine düşmesi sonucu sıkışan 1 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

25.08.2019 12:18
Kestiği ağaç üzerine düştü

Kayseri'nin Develi ilçesinde kestiği ağacın üzerine düşmesi sonucu sıkışan 1 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesine bağlı Soysallı Mahallesi'nde Bünyamin T.'nin üzerine budama yaparken kestiği ağaç düştü. Ağacın dalları arasına sıkışan Bünyemin T., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bünyamin T., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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