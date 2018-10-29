Kestiği Ağaç Üzerine Düşen Yaşlı Adam Ağır Yaralandı

Samsun'da kestiği ağaç üzerine düşen yaşlı adam hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik telleriyle temas eden bahçesindeki söğüt ağaçlarını el hızarıyla kesen Temel Bayram (70), kestiği ağacın üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Bayram, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - SAMSUN