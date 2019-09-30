Kestiği ağaç üzerine devrildi

Kestiği ağaç üzerine devrildi

Adana'nın Feke ilçesinde kestiği ağacın tomruğu üzerine düşen şahıs ağır yaralandı.

30.09.2019 21:47
Kestiği ağaç üzerine devrildi

Adana'nın Feke ilçesinde kestiği ağacın tomruğu üzerine düşen şahıs ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Çandırlar mevkiinde Hikmet Baykan'ın (40) üzerine ormanlık alanda kestiği ağacın tomruğu düştü. Hikmet Baykan'ı gören çevredekiler hemen durumu sağlık ekiplerine haber verdiler. Önce Feke ardından Kozan Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine kaldırılan Hikmet Baykan'ın durumunun ağır olması nedeniyle helikopter ambulans çağırıldı. Baykan hava ambulansıyla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi. - ADANA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.