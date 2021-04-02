Kestel zabıtasından marketlere fiyat ve etiket denetimi

Kestel Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyette bulunan marketlerde fiyat ve etiket kontrolü yaptı.

Kestel Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyette bulunan marketlerde fiyat ve etiket kontrolü yaptı.

Kestel Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki marketlerde rafları dolaşıp, etiketleri inceleyerek fahiş fiyat artışı, gramaj eksikliği, etiket denetimi yapıyor. Gıda ve temizlik malzemeleri, kolonya, maske vb. ürünlerde fiyat artışlarının önüne geçmek için denetimlerini sıklaştıran Kestel Belediyesi zabıta ekipleri, reyon fiyatı ile kasa fiyatı kontrolleri yaparak güncel fiyatları kayıt altına alıyor. Marketlerde gerçekleştirdiği denetimler ile vatandaşların mağduriyetinin de önüne geçen Kestel Belediyesi Zabıta ekipleri, marketlerin vatandaşlara ürünlerini fahiş fiyattan satarak vatandaş üzerinden haksız kazanç elde etmemesi için ürünün yer aldığı reyonda fiyat etiketinin olup olmadığını denetliyor. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizi, ilçemiz genelindeki marketleri denetlemek üzere görevlendirdik. Zabıta ekiplerimiz, bakkal ve marketleri gezerek, fiyat etiketi denetimlerini yapıyorlar. Özellikle etiketlerin mevzuata uygun olup olmadığı ve reyondaki fiyatlarla kasadaki fiyatların aynı olması konusunda zabıta ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyorlar. Bu tür denetimlerimizi sürdürerek, vatandaşlarımızın hakkını korumaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı