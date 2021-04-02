Kestel zabıtasından marketlere fiyat ve etiket denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kestel zabıtasından marketlere fiyat ve etiket denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kestel zabıtasından marketlere fiyat ve etiket denetimi

Kestel Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyette bulunan marketlerde fiyat ve etiket kontrolü yaptı.

Kestel Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyette bulunan marketlerde fiyat ve etiket kontrolü yaptı.

Kestel Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki marketlerde rafları dolaşıp, etiketleri inceleyerek fahiş fiyat artışı, gramaj eksikliği, etiket denetimi yapıyor. Gıda ve temizlik malzemeleri, kolonya, maske vb. ürünlerde fiyat artışlarının önüne geçmek için denetimlerini sıklaştıran Kestel Belediyesi zabıta ekipleri, reyon fiyatı ile kasa fiyatı kontrolleri yaparak güncel fiyatları kayıt altına alıyor. Marketlerde gerçekleştirdiği denetimler ile vatandaşların mağduriyetinin de önüne geçen Kestel Belediyesi Zabıta ekipleri, marketlerin vatandaşlara ürünlerini fahiş fiyattan satarak vatandaş üzerinden haksız kazanç elde etmemesi için ürünün yer aldığı reyonda fiyat etiketinin olup olmadığını denetliyor. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizi, ilçemiz genelindeki marketleri denetlemek üzere görevlendirdik. Zabıta ekiplerimiz, bakkal ve marketleri gezerek, fiyat etiketi denetimlerini yapıyorlar. Özellikle etiketlerin mevzuata uygun olup olmadığı ve reyondaki fiyatlarla kasadaki fiyatların aynı olması konusunda zabıta ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyorlar. Bu tür denetimlerimizi sürdürerek, vatandaşlarımızın hakkını korumaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Kestel zabıtasından marketlere fiyat ve etiket denetimi
Kestel zabıtasından marketlere fiyat ve etiket denetimi
Kestel zabıtasından marketlere fiyat ve etiket denetimi
Kestel zabıtasından marketlere fiyat ve etiket denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik Haydar Akar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya Armağan Çağlayan
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Alanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kestel zabıtasından marketlere fiyat ve etiket denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 15:02:32. #1.15#
title