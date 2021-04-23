Kestel Yenimahalle İlkokulu'nda 23 Nisan kutlaması

Kestel Yenimahalle İlkokulu idareci ve öğretmenleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını düzenlenen bir koreografiyle kutladı.

Kestel Yenimahalle İlkokulu idareci ve öğretmenleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını düzenlenen bir koreografiyle kutladı.

Kestel Yenimahalle İlkokulu idareci ve öğretmenleri salgının kısıtladığı hayata rağmen umut ve heyecanlarını kaybetmediklerini gösteren bir koreografi sergiledi. Etkinlik hakkında konuşan Kestel Yenimahalle İlkokulu Müdürü Ali Osman Köseoğlu, "Öğrenciler olmayınca öğretmenler ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladık. İyi dilek ve temennilerimizi balonlara yazıp gökyüzüne bıraktık. 2022'de 23 Nisan'ı öğrencilerimizle sağlıkla şenlik havasında kutlamayı diliyorum" şeklinde konuştu.

Müdür Yardımcısı İsmail Can, "Dilek ve temennilerini, umut ve dualarını renkli balonlara yazıp gökyüzüne bırakan öğretmenler daha sonra beyaz güvercinleri gökyüzüne saldı. Şiir ve şarkılar eşliğinde 23 Nisan'ı kutlayan öğretmenler maarif ordusunun heyecanı sönmez birer neferleri olduklarını gösterdiler" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı