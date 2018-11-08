Kestel Sağlıklı Suya Kavuştu

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2.5 milyon TL'lik harcamayla Kestel'e kazandırılan paket içme suyu arıtma tesisi törenle hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yıldız, törende yaptığı konuşmada, Bursa'da hem su hem çevre konularında önemli çalışmaları hayata geçirerek sağlıklı bir şehir inşa etmeye çalıştıklarını vurguladı. BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün önemli yatırımlarla şehrin susuzluğa maruz kalmaması için çalıştığını, içme suyu-yağmur suyu ve kanalizasyon çalışmalarının yanında arıtma tesisleri ile de suyu ıslah ederek halkın istifadesine sunduğunu ifade eden Yıldız, "Alt yapı çalışmaları kapsamında önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Son bir yılda 374 kilometrelik içme suyu, 165 kilometrelik kanalizasyon ve 87 kilometrelik yağmursuyu hatları ile 59 kilometrelik dere ıslahı ve 38 adet su deposunu Bursa'ya kazandırdık. Yaptığımız bütün bu faaliyetlerin bize maliyeti 350 milyon TL oldu" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yıldız, Kestel ve Bursa halkı için hizmete alınan paket içme suyu tesislerinin hayırlı olmasını diledi. Tesisin su ihtiyacının Orhaniye-Saitabat açık kaynak suyundan karşılandığını, kaynaktan alınan suya içme özelliği kazandırılarak Kestelli vatandaşların evlerine verileceğini belirten Yıldız, "Tesisimiz, isale hattından alınan ham suyu arıtma işleminden geçirerek, saniyede 120 litre-saatte 432 metreküp kapasiteyle arıtma yapmaktadır. 14 bin 500 metrekarelik alanda kurulan tesisimizin yatırım maliyeti 2.5 milyon TL'dir ve 61 bin kişiye hizmet verecektir" diye konuştu.

Kestel Kaymakamı İskender Yönden de, yaklaşık bir yıldır ilçede görev yaptığını belirterek, burada açılıştan açılışa koşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Kaymakam Yönden, tesisin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Protokol üyeleri, konuşmaların ardından tesisin açılışını gerçekleştirdi. - BURSA