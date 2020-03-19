Kestel otopark ve pazar alanında hummalı çalışma
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kestel, Bursa, Güncel

Kestel otopark ve pazar alanında hummalı çalışma

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kestel'e kazandırılan katlı otopark ve pazar alanında inşa çalışmaları hızlandı.

19.03.2020 09:52 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:52
Kestel otopark ve pazar alanında hummalı çalışma

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kestel'e kazandırılan katlı otopark ve pazar alanında inşa çalışmaları hızlandı. İnşaatı yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çalışmaların Eylül ayı başına kadar tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi.

Bursa'yı sağlıklı bir geleceğe hazırlarken, 17 ilçede de yaşam kalitesini yükseltecek yatırımlara hız veren Büyükşehir Belediyesi, Kestel ilçesine de modern bir katlı otopark ve pazar alanı kazandırıyor. Kestel Ahmet Vefik Paşa Mahallesi'nde toplam 15 bin 792 metrekare inşaat alanına sahip 4 katlı, 264 araç kapasiteli otopark, yaklaşık 5 bin metrekarelik pazar alanı ve Bursa Caddesi'ne cepheli 1900 metrekarelik kapalı dükkan alanını da bünyesinde barındıran katlı otopark ve pazar alanında çalışmalar hız kazandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ile birlikte tamamlandığında Kestel ilçesinde önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan inşaatı yerinde inceledi.

Kestel hızla gelişiyor

Kestel'in her ne kadar Bursa'nın dış ilçesi gibi görünse de Bursa ile birleşmiş, bütünleşmiş, hızla gelişen bir ilçe olduğunu belirten Başkan Aktaş, Kestel'in nüfus ve ekonomik olarak daha da büyüyeceğini ve bu büyüme potansiyelini karşılayacak projeleri hayata geçirmeye çalıştıklarını söyledi. Makro düzeydeki projeleri ilçe belediyesi ile istişare ederek hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, "Katlı otopark ve pazar alanı da yaklaşık 12 milyon liralık önemli bir proje. Şuanda inşaat yüzde 45'ler seviyesinde. İnşallah bir aksilik olmazsa bu yaz sonuna doğru Ağustos, Eylül gibi açmayı planlıyoruz. Kestel'in tam merkezinde 4 katlı otoparkımız yaklaşık 270 araç kapasiteli olacak. Çatı katında da yaklaşık 5 bin metrekarelik pazar alanı oluşacak. Ayrıca Bursa Caddesi'ne cephesi olan kısma 1900 metrekare kapalı alanlı dükkan yapılacak. Ben bu yatırımın hem ilçe merkezine hem de bölgeye ciddi bir değer katacağını düşünüyorum" dedi.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır da 68 bini aşan nüfusun önümüzdeki süreçte daha da artmasını beklediklerini hatırlatarak, "Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan yatırımla bu bölgedeki otopark ve pazar ihtiyacını ortadan kaldıracağız. İlçemize yaptıkları yatırımlar nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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