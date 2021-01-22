Kestel Kaymakamı Karakaya, AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy'u ziyaret etti
22.01.2021 09:41 | Son Güncelleme: 22.01.2021 09:45
Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'a ziyarette bulundu.
Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'a ziyarette bulundu.
Karakaya, ziyarette AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, Aksoy'a başarılar diledi.
Aksoy ise AA'nın çalışmaları hakkında Karakaya'ya bilgi verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu