Kestel'de vatan kahramanları anıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kestel'de vatan kahramanları anıldı

Kestel Belediyesi ve Kestel Kaymakamlığı, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde düzenlediği bir dizi etkinlik ile vatan kahramanlarını andı.

Kestel'de vatan kahramanları anıldı
16.07.2020 13:57 | Son Güncelleme: 16.07.2020 14:01

Kestel Belediyesi ve Kestel Kaymakamlığı, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde düzenlediği bir dizi etkinlik ile vatan kahramanlarını andı. Sosyal mesafe ve pandemi kurallarına uyularak gerçekleşen programda halka hitap eden Belediye Başkanı Önder Tanır, "Düşmanın harp sırasında bile yapmadığı alçaklığı yapan darbecilerin karşısına, ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millet çıktı" dedi.

15 Temmuz hain darbe kalkışmasının 4'üncü yıl dönümünde kutlanan Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Kestel'de büyük coşkuya sahne oldu. Bir yandan şehitlerimizin acısının hissedildiği, bir yandan da kazanılan büyük zaferin gururunun yaşandığı gecede, Kestelliler, Cumhuriyet Meydanı'nı doldurdu. Sosyal mesafe ve pandemi kurallarına uyularak gerçekleşen programlar, 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi'nin açılması, şehitlik ve şehit yakınları ziyareti ile başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen programa, Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya, Belediye Başkanı Önder Tanır, İlçe Jandarma Komutanı Can Ayhan, İlçe Emniyet Müdürü Okan Şen, siyasi partilerin ve STK'ların temsilcileri ile yüzlerce Kestelli katıldı. Saydı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması canlı olarak ilçe halkına izletildi.

İlahi ve marş dinletilerin ardından halka hitap eden Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, 15 Temmuz 2016'nın, Türk siyasi tarihinin en ağır saldırısı olduğunu belirtti. Tanır, "Üzerimizde hain emelleri olan yapılanmalar, ülkemizde kaos ve kargaşa ortamı oluşturmak isteyerek, bu milletin bağımsızlığına, demokrasisine göz dikmişti. Fetullahçı Terör Örgütü üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kendilerini 'Yurtta Sulh Konseyi' olarak tanımlayan bir grup tarafından ülkemize açık bir saldırı yapıldı. Düşmanın harp sahasında bile yapmadığı alçaklığı bu asker görünümlü üç beş haramzade, aziz milletimize reva gördü. Ama şunu unutmuşlardı, evinde rahat oturmaktansa, Ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millet karşılarına çıktı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla, kardeşlik ruhunun canlandığı en güzel örneklerden biri olan 15 Temmuz gecesinde milletimiz gözünü kırpmadan ülkemizin dört bir yanından sokaklara yürüdü. Hain darbe girişimine karşı milletimiz bir direniş gösterdi ve demokrasimize sahip çıktı. Aynı Çanakkale ruhu ile tek Millet tek vücut olarak el ele,omuz omuza verdi, köprülere, havaalanlarına, açık meydanlara koşup hainlere geçit vermedi. Allah'a olan inanç, zaferin kazanılmasına vesile oldu.Darbe girişiminde bulunan vatan hainleri Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, Kahraman Şehit Ömer Halisdemirgibi bir çok korkusuz kahramanımız ve milletimizin desteğiyle 15 Temmuz'da tarihin çöplüğüne gömüldüler. Bu vesile ile, 15 Temmuz'un 4.yılında, canlarını Din-ü Devlet, Mülk-ü Millet, İstiklal ve İstikbalimiz için feda eden Aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize şifa ve uzun ömürler diliyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor Dünya
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı Dünya
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası 3. Sayfa
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada Magazin
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor Spor
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı Dünya
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga
10-15 kağıt toplayıcısı, bıçak ve sopalarla tek kişiye saldırdı! O anlar anbean kamerada
10-15 kağıt toplayıcısı, bıçak ve sopalarla tek kişiye saldırdı! O anlar anbean kamerada
İtfaiye ekipleri, içine giren yılanı çıkarmak için çamaşır makinesini paramparça etti
İtfaiye ekipleri, içine giren yılanı çıkarmak için çamaşır makinesini paramparça etti
Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Erdoğan ve ailesine 359 bin TL daha tazminat ödeyecek
Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Erdoğan ve ailesine 359 bin TL daha tazminat ödeyecek
'Kasık masajı yapılır' ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
"Kasık masajı yapılır" ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu
Galatasaray ile takım kaptanı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
Galatasaray ile takım kaptanı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
Yaklaşık 12 milyon emekliye Kurban Bayramı ikramiyeleri yarın yatmaya başlayacak
Yaklaşık 12 milyon emekliye Kurban Bayramı ikramiyeleri yarın yatmaya başlayacak
Ayasofya'nın ibadete açılması Fransızları rahatsız etti! Ünlü dergiden küstah savaş tehdidi
Ayasofya'nın ibadete açılması Fransızları rahatsız etti! Ünlü dergiden küstah savaş tehdidi
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Futbolda şike kumpası davası 6 Kasım 2020 tarihine ertelendi
Futbolda şike kumpası davası 6 Kasım 2020 tarihine ertelendi
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı
Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Fatih Sultan Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Hadise Reynmen Selçuk Yöntem
Spor Falcao Fatih Terim Ünal Karaman Burak Yılmaz İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Darbe Şehit Libya Ayasofya
Şu an buradasınız: Kestel'de vatan kahramanları anıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 14:29:42. #1.14#
title