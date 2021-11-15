Kestel'de sulama meselesi tarihe karışıyor

KESTEL, BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kestel'deki çiftçi ailelerin yüzünü güldürecek önemli bir yatırıma imza atıyor.

Kestel'deki 210 çiftçi ailesinin yararlanacağı Kestel-Gözede Sulama Göleti ile bölgede sulamadan kaynaklanacak ürün rekoltesini artırmanın yanı sıra, üretici ailelerin ekonomik kalkınmışlığına da katkı sağlanmış olacak.

BUSKİ marifetiyle hayata geçirecekleri projenin 3 milyon 64 bin TL'lik yatırım büyüklüğüne sahip olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tesis aracılığıyla 600 dekarlık alanda sulama yapılabileceğini vurguladı. Bursa'nın bilinen pek çok özelliğinin yanı sıra 'tarım şehri' unvanına da sahip bulunduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "Şehrimizdeki bütün kesimlerin esenliği, huzuru ve mutluluğu için 'canla başla' çalışıyoruz. Bu kesimlerin en başında ise çiftçi ailelerimiz bulunuyor. Tarıma elverişli alanlarının çokluğu, verimli ovası ve Marmara Bölgesi'nin sebze-meyve ambarı olması gibi nitelikleriyle Bursa, bir tarım şehridir aynı zamanda. Bu bakımdan çiftçi ailelerimizin dertleriyle dertlenmek, onların sorunlarına çareler üretmek bizim görevimiz. Sorumluluk ve görev alanımızın sınırları içerisinde, çiftçilerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bölgedeki çiftçi ailelerinin sulama sorununa acil çözüm geliştirebilme adına gölet tam randımanlı devreye alınana kadar Deliçay Deresi'nden Kestel Gözede Sulama Tesisi'ne doğrudan bağlantı yaptıklarını vurgulayan Başkan Aktaş, bunun için 17 bin metrelik sulama hattı imalatı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

105 bin metreküplük depolama kapasitesine sahip bulunan tesisi 69 adet sulama aparatı ile kısmen kullanıma sunduklarına işaret eden Başkan Aktaş, projenin tam kapasiteyle hizmet verir konuma geldiğinde, bölgedeki sulama sorununun son bulacağını vurguladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sözleşme bitiş tarihi 26 Temmuz 2023 olan tesisi, 2022 yılının Eylül ayına kadar tamamlamak için büyük çaba sarf ettiklerini sözlerine ekledi. - BURSA