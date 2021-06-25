Kestel'de su kesintisi
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Kestel ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Kestel ilçesinde su kesintisi yapılacak. Kale Mahallesi Bursa Caddesi ve Kestel Kent Meydanı civarında 26.06.2021-05.07.2021 tarihleri arasında 10: 0018: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı