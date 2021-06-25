Kestel'de su kesintisi
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Kestel'de su kesintisi

Kestel'de su kesintisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Kestel ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Kestel ilçesinde su kesintisi yapılacak. Kale Mahallesi Bursa Caddesi ve Kestel Kent Meydanı civarında 26.06.2021-05.07.2021 tarihleri arasında 10: 0018: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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