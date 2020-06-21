Kestel'de meydana gelen sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi
Selin sürüklediği araçlardan görüntüler Selin meydana geldiği bölgeden detaylar BURSA - Bursa Valiliğinden, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ikiye yükseldiği bildirildi.
21.06.2020 23:49 | Son Güncelleme: 22.06.2020 00:18
Selin sürüklediği araçlardan görüntüler
Selin meydana geldiği bölgeden detaylar BURSA - Bursa Valiliğinden, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ikiye yükseldiği bildirildi.
Kaynak: AA