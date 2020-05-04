Kestel'de dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kestel'de dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor

Kestel'de dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor
04.05.2020 14:30 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:31

Korona virüs tedbirleri kapsamında sıkı önlemler alan ve ilçe genelinde hummalı bir dezenfekte çalışması yürüten Kestel Belediyesi, yoğun mesaisine devam ediyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sıkı önlemler alan ve ilçe genelinde hummalı bir dezenfekte çalışması yürüten Kestel Belediyesi, yoğun mesaisine devam ediyor.

Kestel ilçesindeki kamu kurum ve kuruluşları, muhtarlıklar, okullar, sağlık kuruluşları, duraklar, toplu taşıma araçları, parklar, caddeler, sokaklar ve daha birçok sosyal alanda korona virüs salgını tedbirleri aralıksız devam ediyor. 5 Mart tarihinde başlanan dezenfekte çalışmaları hakkında bilgi veren Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Korona virüs salgını sebebiyle, 4 ilaçlama ekibimizle, 24 saat boyunca dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Şu anda dezenfekte çalışmalarında 16'ncı turu geride bıraktık. Virüs salgını, ülkemizi terk edene kadar, bu çalışmalarımız devam edecektir. Bizler halkımızın sağlığı için bu çalışmaları gerçekleştirirken, onların da evlerinde kalmaya devam etmeleri ve kurallara uymaları, başarıya ulaşmamız için yegane yoldur. Karşılıklı anlayış ve sabırla hep birlikte başaracağız" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var Haberler
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor Haberler
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de şimdi de 'katil arı' paniği: İnsanları öldürebiliyor Haberler
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de şimdi de "katil arı" paniği: İnsanları öldürebiliyor
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti Haberler
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti Haberler
Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
Para meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavga kamerada
Para meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavga kamerada
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz
Juventus, Dybala'nın sözleşmesini uzatıyor
Juventus, Dybala'nın sözleşmesini uzatıyor
Bu Ramazan, korona nedeniyle ziyaret edilemeyen Hırka-i Şerif'i Veysel Karani'nin torunu anlattı
Bu Ramazan, korona nedeniyle ziyaret edilemeyen Hırka-i Şerif'i Veysel Karani'nin torunu anlattı
Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu
Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu
River Plate Başkanı Rodolfo D'Onofrio: Falcao'ya kapılarımız açık, buraya dönebilir
River Plate Başkanı Rodolfo D'Onofrio: Falcao'ya kapılarımız açık, buraya dönebilir
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Beşiktaş, Volkan Babacan'ı Başakşehir'den bedavaya transfer edecek
Beşiktaş, Volkan Babacan'ı Başakşehir'den bedavaya transfer edecek
Sosyal mesafeyi koruyan vatandaşlar, mukabele geleneğini balkonlardan sürdürüyor
Sosyal mesafeyi koruyan vatandaşlar, mukabele geleneğini balkonlardan sürdürüyor
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmak en doğru karardı
Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmak en doğru karardı
Ekmek sırasında bekleyen kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada
Ekmek sırasında bekleyen kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada
Haftalık burç yorumları 4 - 10 Mayıs: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 4 - 10 Mayıs: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Günlük burç yorumları 4 Mayıs 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 4 Mayıs 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Çin, Trump'ın suçlamalarını animasyon filmle alaya aldı
Çin, Trump'ın suçlamalarını animasyon filmle alaya aldı
Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi
Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi
Batman'da bir evi böcekler istila etti
Batman'da bir evi böcekler istila etti
Tır ile çarpışan kamyonda sıkışan sürücü, hayatını kaybetti
Tır ile çarpışan kamyonda sıkışan sürücü, hayatını kaybetti
Ömer Döngeloğlu'nun vefatının ardından siyasilerden taziye mesajları
Ömer Döngeloğlu'nun vefatının ardından siyasilerden taziye mesajları
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz
Samsun'da akşam ezanı 1 saat erken okundu
Samsun'da akşam ezanı 1 saat erken okundu
Ömer Döngeloğlu'nun eşi Zeynep Döngeloğlu'nun vefat ettiği iddiaları yalanlandı
Ömer Döngeloğlu'nun eşi Zeynep Döngeloğlu'nun vefat ettiği iddiaları yalanlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mfö Burak Özçivit Hatice Çarpar Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Jose Sosa Arda Turan Ersun Yanal Malcolm Thomas
Daha Fazla Mayıs Kadın Samsun Antalya
Şu an buradasınız: Kestel'de dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 16:03:27. #1.14#
title