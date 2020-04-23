Kestel'de çocuklara 23 Nisan sürprizi
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Kestel'de çocuklara 23 Nisan sürprizi

Kestelli çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Kestel Belediyesi ve Kestel Kaymakamlığı'nın evlerinin önüne kadar getirdiği '23 Nisan aracı' ile kutladı.

23.04.2020 15:23 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:23
Kestel'de çocuklara 23 Nisan sürprizi

Kestelli çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Kestel Belediyesi ve Kestel Kaymakamlığı'nın evlerinin önüne kadar getirdiği '23 Nisan aracı' ile kutladı. Doğum günleri, 23 Nisan tarihinde olan çocuklara ise sürpriz doğum günü düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülke genelinde olduğu gibi Bursa'da da farklı etkinlikelere sahne oluyor. Kestel Belediyesi ve Kestel Kaymakamlığı'nın birlikte hazırladığı '23 Nisan Aracı', koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan çocukların, evlerinin önüne kadar gelerek bayramlarını kutladı. Sabahın erken saatlerinde cadde ve sokaklara çıkan 23 Nisan Aracı, mahalle mahalle dolaşarak, başta çocuklar olmak üzere vatandaşlar için mini konserler verdi. 23 Nisan aracını gören çocuklar, evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkarak ellerindeki Türk Bayraklarıyla, marşlara ve müziklere eşlik etti.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Kaymakam Ahmet Karakaya, İlçe Emniyet Müdürü Okan Şen, İlçe Jandarma Komutanı Can Ayhan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Encümen, 23 Nisan tarihinde dünyaya gelen çocuklara ise sürpriz doğum günü düzenledi. Ellerinde pasta ve hediyeler ile doğum günü olan çocukların kapılarını çalan protokol mensupları, çocuklara sürpriz yaptı.

Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutladığını belirten Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Bu 23 Nisan, diğerlerinden biraz farklı geçiyor. Önceki seneler gibi, meydanları, okul bahçelerini doldurup, yan yana olamadık. Ama coşkumuz, neşemiz her zaman yerinde. Evlerinde olan çocuklarımız için böyle bir etkinlik planladık. Evlerinin önüne kadar giderek bayramlarını kutladık. Onlarda, bu sıkıntılı süreci unutup marşlara, şarkılara, ellerindeki bayraklarıyla eşlik etti. Aracımız bütün ilçemizi sokak sokak dolaşacak. Ayrıca bugün doğum günü olan çocuklarımızı da unutmadık. Onlara sürpriz doğum günü düzenleyerek, gözlerindeki parıltıya şahitlik ettik. Bu duygularla, bütün çocuklarımızın bayramını kutluyor, gözlerinden öpüyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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