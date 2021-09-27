Kestel'de baca yangını korkuttu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kestel'de baca yangını korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kestel'de baca yangını korkuttu

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir fabrikanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

KESTEL, BURSA (İHA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde bir fabrikanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Olay, Kestel Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın bacasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin ve dumanların çıktığını gören fabrika çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. - BURSA

Kestel'de baca yangını korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Korona bildirisiyle gündem olan Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un babası, virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Korona bildirisiyle gündem olan Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un babası, virüs nedeniyle hayatını kaybetti

 İnşaatlarda çalışarak biriktirdiği 111 bin lirasını araba almaya giderken kaybetti

İnşaatlarda çalışarak biriktirdiği 111 bin lirasını araba almaya giderken kaybetti

 Kahvehanede yangın çıktı, okey onayan müşteriler yerinden bile kalkmadı

Kahvehanede yangın çıktı, okey onayan müşteriler yerinden bile kalkmadı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Gazeteler Abdülhamit Gül Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Tarkan Gazeteler Özge Özpirinçci Kerem Kamışlı
Spor Salih Uçan Abdullah Avcı Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Gazeteler Yemek Tarifleri Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kestel'de baca yangını korkuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 17:55:35. #1.11#