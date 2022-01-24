Kestel Dağı'nda mahsur kalan 4 kişiyi AFAD kurtardı - Haberler
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Kestel Dağı'nda mahsur kalan 4 kişiyi AFAD kurtardı

Kestel Dağı'nda mahsur kalan 4 kişiyi AFAD kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur'da yoğun kar nedeniyle dağda araç içerisinde mahsur kalan 4 kişiyi Burdur Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) ekipleri kurtardı.

Burdur'da yoğun kar nedeniyle dağda araç içerisinde mahsur kalan 4 kişiyi Burdur Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ( Afad ) ekipleri kurtardı.

Burdur'un Bucak ilçesi Kestel Dağı'nda meydana gelen olayda, 4 kişi 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yoğun kar nedeniyle mahsur kaldıklarını belirtti. 2300 metre rakıma sahip Akpınar mevkiinde oldukları tespit edildi. Afad, sağlık, jandarma ve İl Özel İdare ekipleri harekete geçti. AFAD ekipleri araç içinde mahsur kalan 4 kişiye 8x8 paletli araçla ulaştı. Araçta mahsur kalan 4 kişi paletli araç yardımıyla indirilerek sağlık ekipleri tarafından kontrol altına alındı. 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURDUR

Kestel Dağı'nda mahsur kalan 4 kişiyi AFAD kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Toros Dağları, Burdur, AFAD, kar, 3. Sayfa, Haber

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