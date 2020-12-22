Kestel Belediyesi'nden selzede çiftçilere gübre desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kestel Belediyesi'nden selzede çiftçilere gübre desteği

22.12.2020 14:19 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:23
Kestel Belediyesi'nden selzede çiftçilere gübre desteği

Kestel Belediyesi ve Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği'nin (HAGEL) katkılarıyla, geçtiğimiz aylarda Kestel'de yaşanan sel afetinden etkilenen çiftçilere 23 ton gübre desteği verildi.

Kestel Belediyesi ve Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği'nin (HAGEL) katkılarıyla, geçtiğimiz aylarda Kestel'de yaşanan sel afetinden etkilenen çiftçilere 23 ton gübre desteği verildi.

Bir taraftan koronavirüs salgınına karşı etkin bir dezenfeksiyon ve vatandaşlara yönelik sosyal destek programlarını kesintisiz sürdüren Kestel Belediyesi, geçtiğimiz aylarda yaşanan sel afeti sebebiyle olumsuz etkilenen çiftçileri unutmadı. Kestel Belediyesi ve Bursa HAGEL ortaklığı ile gerçekleşen proje kapsamında, sel sebebiyle mağdur olan ve ilgili birimlere müracaat eden tüm çiftçilere, toplamda 23 Ton gübre desteği verildi. Gübreler, Kestel Belediyesi'nin organizasyonuyla çiftçilere teslim edildi. Gübre dağıtımında bulunan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, her zaman çiftçi ve tarım işçilerinin yanlarında olduklarının altını çizdi. Projeye ilişkin konuşan Başkan Tanır, "Geçtiğimiz aylarda maalesef, sel afetleriyle karşı karşıya kalmıştık. Bu afetten sonra, yetkili birimlere müracaat edip, destek isteyen çiftçilerimize yönelik bir proje gerçekleştirdik. Bu kapsamda Bursa HAGEL ile ortak bir çalışma yaparak, 250'şer kilo olmak üzere toplamda 23 ton gübremizi çiftçilerimize ulaştırıyoruz. Afetin ilk anından itibaren Kestel Belediyesi olarak yoğun ve titiz bir çalışma başlattık. Selin getirmiş olduğu artıkların temizlenmesi daha sonra yaraların sarılmasıyla ilgili hem İlçe Belediyelerimiz, hem Büyükşehir Belediyemiz hem de devletimizin tüm imkanları hemşehrilerimizin yanındaydı. Çiftçimizin yaralarına bir nebze olsun merhem olabilmek için böyle bir çalışmaya imza atmış bulunuyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kestel Belediyesi'nden selzede çiftçilere gübre desteği
Kestel Belediyesi'nden selzede çiftçilere gübre desteği
Kestel Belediyesi'nden selzede çiftçilere gübre desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Hulusi Akar Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Gülben Ergen Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Adem Büyük Ersun Yanal Samet Aybaba Ümit Şamiloğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Alman İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kestel Belediyesi'nden selzede çiftçilere gübre desteği | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 14:29:38. #1.15#
title