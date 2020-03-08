- Kestel Belediyesi'nden duygulandıran "Kadınlar Günü" klibi
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Dünya Kadınlar Günü, Kestel Belediyesi, 8 Mart, Kestel, Yerel

- Kestel Belediyesi'nden duygulandıran "Kadınlar Günü" klibi

- Kestel Belediyesi'nden duygulandıran "Kadınlar Günü" klibi Bursa'da Kestel Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırlanan klip izleyenleri duygulandırdı.

08.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:17
- Kestel Belediyesi'nden duygulandıran

- Kestel Belediyesi'nden duygulandıran "Kadınlar Günü" klibi

BURSA - Bursa'da Kestel Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırlanan klip izleyenleri duygulandırdı.

Kestel Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 8 Mart Dünya Kadın Günü 'Kadın Güzelleştirir' isimli klip izleyenleri duygulandırdı. Kestel Aksu Mahallesi'nde çekimleri yapılan klipte mahalle sakinlerinden 67 yaşındaki Nuray Eser yer aldı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan klip binlerce kez izlenerek büyük beğeni topladı. Nuray Eser, klipte, hayatını ve yaptığı işleri anlatıyor.

- Kestel Belediyesi'nden duygulandıran 'Kadınlar Günü' klibi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

- Kestel Belediyesi'nden duygulandıran "Kadınlar Günü" klibi

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