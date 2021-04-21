Kestel Belediyesi'nden bin 226 anneye 'Bebek Gelişim' seti
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Kestel Belediyesi'nden bin 226 anneye 'Bebek Gelişim' seti

Kestel Belediyesi'nden bin 226 anneye 'Bebek Gelişim' seti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kestel Belediyesi tarafından başlatılan 'yeni doğan bebek' projesi kapsamında bin 226 anneye, içerisinde eğitim setleri ve temel ihtiyaç ürünlerinin yer aldığı çantalar hediye edildi.

Kestel Belediyesi tarafından başlatılan 'yeni doğan bebek' projesi kapsamında bin 226 anneye, içerisinde eğitim setleri ve temel ihtiyaç ürünlerinin yer aldığı çantalar hediye edildi.

Kestel Belediyesi, koronavirüs salgını dolayısıyla evden çıkmaları sakıncalı olan anneleri ve yeni doğan bebekleri de bu zorlu süreçte unutmuyor. 'Yeni doğan bebek' projesini başlatan Kestel Belediyesi, Beyaz Masa ekibi ile yeni doğum yapmış olan annelerin evlerini ziyaret ederek, içerisinde eğitim setleri ve bebeklerin temel ihtiyaçlarının yer aldığı çantaları hediye ediyor. Kestel Belediyesi, 2019 Nisan ayından itibaren bin 226 anneye, bebek gelişim setlerini ulaştırmış oldu.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "İçerisinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte, anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan çiftlerimizi unutmuyoruz. Çiftlerimizi tebrik etmek ve çocuklarının gelişimine bir nebze de olsa katkıda bulunmak için, göreve geldiğimiz gibi doğan bebek projesine başladık. Yeni doğum yapmış ailelerimizi ziyaret ederek içerisinde eğitim setleri ve bebeklerin temel ihtiyaçlarının yer aldığı çantaları hediye ediyoruz. Şuana kadar bin 226 annemizin kapılarını çaldık ve bebek gelişim setlerini ulaştırdık. Hemşehrilerimizin bir parçası olduğumuzu her fırsatta hissettirmek istiyoruz" dedi. - BURSA

Kestel Belediyesi'nden bin 226 anneye 'Bebek Gelişim' seti
Kestel Belediyesi'nden bin 226 anneye 'Bebek Gelişim' seti
Kestel Belediyesi'nden bin 226 anneye 'Bebek Gelişim' seti
Kestel Belediyesi'nden bin 226 anneye 'Bebek Gelişim' seti
Kestel Belediyesi'nden bin 226 anneye 'Bebek Gelişim' seti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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