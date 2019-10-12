Kestane toplarken yamaçtan yuvarlanan kişi öldü

Kestane toplarken yamaçtan yuvarlanan kişi öldü

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, kestane toplarken yamaçtan yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti.

12.10.2019 16:18
Kestane toplarken yamaçtan yuvarlanan kişi öldü

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, kestane toplarken yamaçtan yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Kocaçam köyünde, ağaçlardan düşen kestaneleri toplayan Şükrü Apaydın (83) dengesini kaybederek yamaçtan yuvarlandı.

112 Acil Servis ekiplerince Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırılan Apaydın, ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Apaydın, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et