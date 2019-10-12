Kestane toplarken yamaçtan yuvarlanan kişi öldü
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, kestane toplarken yamaçtan yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, kestane toplarken yamaçtan yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Kocaçam köyünde, ağaçlardan düşen kestaneleri toplayan Şükrü Apaydın (83) dengesini kaybederek yamaçtan yuvarlandı.
112 Acil Servis ekiplerince Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırılan Apaydın, ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Apaydın, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.