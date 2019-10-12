Kestane toplarken dereye yuvarlanan şahıs hayatını kaybetti

Kestane toplarken dereye yuvarlanan şahıs hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kestane topladığı sırada dere yatağına yuvarlanarak ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

12.10.2019 19:17
Kestane toplarken dereye yuvarlanan şahıs hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kestane topladığı sırada dere yatağına yuvarlanarak ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesine bağlı Kocaçam köyünde geçtiğimiz Perşembe günü eşi ile birlikte ağaçtan dökülen kestaneleri toplayan 83 yaşındaki Şükrü Apaydın, dengesini kaybederek dere yatağına yuvarlandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerine ağır yaralanan Şükrü Apaydın, Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesi yapıldı. Ardından Şükrü Apaydın, Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Şükrü Apaydın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.