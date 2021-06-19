Kestane Şekeri üreticisi İlka Şekerleme, 2 yıl üst üste ihracatın yıldızları arasına girdi
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Kestane Şekeri üreticisi İlka Şekerleme, 2 yıl üst üste ihracatın yıldızları arasına girdi

Kestane Şekeri üreticisi İlka Şekerleme, 2 yıl üst üste ihracatın yıldızları arasına girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bursa'nın yerel lezzeti kestane şekerini Kardelen ve Cardelion markaları ile Türkiye'nin yanı sıra dünya pazarlarına da ulaştıran İlka Şekerleme, ekonomiye büyük darbe vuran Korona virüs salgınına rağmen 2020 yılında gerçekleştirdiği yurt dışı satışıyla ikinci kez ihracatın yıldızları...

Bursa'nın yerel lezzeti kestane şekerini Kardelen ve Cardelion markaları ile Türkiye'nin yanı sıra dünya pazarlarına da ulaştıran İlka Şekerleme, ekonomiye büyük darbe vuran Korona virüs salgınına rağmen 2020 yılında gerçekleştirdiği yurt dışı satışıyla ikinci kez ihracatın yıldızları arasına girmeyi başardı.

İleri teknoloji ile donatılmış modern tesislerinde kestane şekeri üretimi geçekleştiren İlka Şekerleme, Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçılar Birliği'nin (UMSMİB) bronz ödülüne layık görüldü. İç pazara Kardelen ve Yaylacık, dış pazarlara ise Cardelion markasıyla kestane şekeri üreten İlka Şekerleme, UMSMİB'den 2019 yılında da aynı ödülü almıştı. UMSMİB'in ihracatı teşvik etmek, ülke ekonomisine katkıda bulunan firmaları teşvik etmek için her yıl gerçekleştirdiği İhracatın Yıldızları ödülünü alan İlka Şekerleme, 5 kıtada 33 ülkeye yaptığı kestane şekeri ihracatıyla Bursa'nın tanıtımına ve ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

İlke Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, kestane şekerinin ihracatı hayli zor bir ürün olduğunu, ancak İlka Şekerleme olarak dünyanın önemli gıda ve fuarlarına katılarak ihracatı geliştirmeye çalıştıklarını söyledi. Paris'teki SİAL Fuarı'nın yanı sıra, ABD, Almanya ve Dubai'deki gıda ve şekerleme fuarlarında stant açtıklarını ve binlerce paket ürün dağıtarak tanıtım yaptıklarını kaydeden Akgün, fuarları, ürünlerin vitrine çıktığı çok önemli tanıtım mecrası olarak değerlendirdiklerini söyledi. Uluslararası düzeydeki fuarlarda hem ürün tanıtımı hem iş bağlantısı yaparak pazar paylarını genişletmeye çalıştıklarını dile getiren Mümin Akgün, "2020 yılında salgın sebebiyle birçok sektör gibi biz de sıkıntılı süreçler yaşadık. Zor döneme rağmen ihracatımızı sürdürülebilir kılarak bu başarıya ulaştık. İhracatın yıldızları değerlendirmesinde ikinci kez bronz ödülü almamız, bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu. Bundan sonraki hedefimiz ihracatımızı daha da artırarak gümüş ödülü almak" dedi. - BURSA

Kestane Şekeri üreticisi İlka Şekerleme, 2 yıl üst üste ihracatın yıldızları arasına girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kestane Şekeri üreticisi İlka Şekerleme, 2 yıl üst üste ihracatın yıldızları arasına girdi - Haberler Ekonomi
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