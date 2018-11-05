Kestane Rekoltesinde Yüksek Artış

Türkiye'nin önemli kestane üretim merkezlerinden Sinop'un Erfelek ilçesinde bu yıl ürün hem yüksek rekolte hem de fiyatıyla üreticisini memnun etti.

Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçelerinde üretilen kestanenin, kabuğundan çabuk ayrılması, farklı lezzeti ve parlak rengiyle diğerlerinden ayrıldığını söyledi.

Erfelek kestanesine bu özellikleri nedeniyle ülkenin dört bir yanından talep geldiğini belirten Koca, "Geçen yıl rekolte düşüklüğü nedeniyle üreticilerimiz talepleri karşılamakta zorlandı." dedi.

Koca, bu yıl ise uygun hava şartları dolayısıyla verimin arttığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Geçen yıl 120 ton civarında kestane hasadının yapıldığı bölgemizde bu yıl rakam yaklaşık 350 ton civarında gerçekleşti. Üreticilerimiz şu an hem rekolteden hem de fiyattan memnun. Geçen sene üreticisini üzen kestane bu yıl sevindirdi. Kanser hastalığı sebebiyle ağaçlarımızın büyük bir bölümü kurumuş olsa da 350 ton civarında kestane üretmeyi başardık. Devletimiz hastalığın önlenmesi noktasında önemli adımlar atıyor. İnşallah kuruyan kestane ağaçlarımızın yerine yenileri yetişecek."

Kestane fiyatlarından da memnun olduklarını söyleyen Koca, "15-20 lira arasında değişen fiyatlar söz konusu. Tabii ki kalitesine göre 10 liraya da kestane var. O açıdan fiyatlar memnuniyet verici. Yılbaşı itibarıyla biraz artış olabilir ama pek fazla bir artış söz konusu olmayacaktır." ifadesini kullandı.