Kestane Nasıl Pişirilir? 2 Farklı Yöntem! (Yemek Yapmak veya Yemek İçin) | İki Anne Bir Mutfak

Kışın vazgeçilmezi kestane, inanılmaz lezzeti yanısıra glutensiz, içerdiği esansiyel yağlarla kalp & damar sağlığı ve beyin gelişimi için faydalı, antioksidan süper bir besin. Yine de dikkat miktarına, şeker oranı da yüksektir ;) Yemeklerinizde kullanmayı da unutmayın deriz!