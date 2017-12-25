Kestane Nasıl Pişirilir? 2 Farklı Yöntem! (Yemek Yapmak veya Yemek İçin) | İki Anne Bir Mutfak
Kışın vazgeçilmezi kestane, inanılmaz lezzeti yanısıra glutensiz, içerdiği esansiyel yağlarla kalp & damar sağlığı ve beyin gelişimi için faydalı, antioksidan süper bir besin.
Kışın vazgeçilmezi kestane, inanılmaz lezzeti yanısıra glutensiz, içerdiği esansiyel yağlarla kalp & damar sağlığı ve beyin gelişimi için faydalı, antioksidan süper bir besin. Yine de dikkat miktarına, şeker oranı da yüksektir ;) Yemeklerinizde kullanmayı da unutmayın deriz!