Kestane ihracatında çifte mutluluk

Türkiye'nin kestane ihracatı 2021 yılının ocak-kasım döneminde miktar bazında yüzde 31'lik artışla 5 bin 164 tondan 6 bin 781 tona çıkarken, kestaneden elde edilen döviz miktarı yüzde 79'luk artışla 13,2 milyon dolardan 23,7 milyon dolara yükseldi. Türk kestanesi, 2021 yılında döviz bazında yüzde 36 daha katma değerli ihraç edildi, ton başına 930 dolar daha yükseğe alıcı buldu.

Türk kestanesinin 2020 yılında ton başına 2 bin 560 dolara ihraç edilirken, 2021 yılında ihraç fiyatının 3 bin 490 dolara yükseldiği bilgisini veren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Egeli ihracatçıların 20 milyon dolarlık kestane ihracatıyla Türkiye'nin kestane ihracatından yüzde 84 pay aldıklarını dile getirdi. Kestanenin sonbahar-kış mevsimlerinin en önemli sokak lezzetleri arasında yer alması yanında şekerleme, pastacılık ve unlu mamuller sektörlerinde de yoğun olarak kullanılan kestanede yoğun bir hasat süreci yaşandığını aktaran Başkan Uçak, kestane ihracatının da hızlı bir şekilde sürdüğünü anlattı. Sezon başında 50 milyon dolarlık kestane ihracatı hedefi koyduklarını hatırlatan Uçak, ihracat hedefine emin adımlarla ilerlediklerini dile getirdi. Kestane üretiminde Aydın'ın Türkiye'de birinci il konumunda olduğuna vurgu yapan Uçak, bu yıl kestane kalitesinin ihracat için son derece elverişli olduğunun altını çizdi. Uçak, "Kestanemizin kalitesi ihracat rakamlarına olumlu yansıyor. Hem üreticimizin, hem ihracatçımızın yüzünün güldüğü bir sezon yaşıyoruz. Üreticimiz 40 TL civarında kestanesine alıcı buldu" diye konuştu.

Türk kestanesinin yüzde 84'ü Ege'den ihraç edildi

Kestane ihraç sezonunun başladığı 1 Ekim 2021 tarihinden sonra geçen 2 aylık dönemde Türkiye 6 bin 781 ton kestane ihraç ederken, 23 milyon 675 bin dolar döviz geliri elde etti. Bu ihracatın 19 milyon 933 bin dolarlık dilimi Ege Bölgesinden yapıldı. İtalya, 19 milyon 221 bin dolarla Türk kestanesinin büyük kısmına talip olurken, Almanya'ya 1,6 milyon dolarlık, Hollanda'ya da 523 bin dolarlık kestane ihraç edildi. - İZMİR