Kestane fiyatları yüzde yüz zamlanınca kestaneciler gece mesaisine başladı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kestane fiyatları yüzde yüz zamlanınca kestaneciler gece mesaisine başladı

Kestane fiyatları yüzde yüz zamlanınca kestaneciler gece mesaisine başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kış mevsiminin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kestane bir ayda yüzde yüz zamlanınca kestaneciler gece mesaisine başladı.

AYDIN (İHA) - Kış mevsiminin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kestane bir ayda yüzde yüz zamlanınca kestaneciler gece mesaisine başladı.

Tarım İl Müdürlüğü verilerine göre Aydın'da 73 bin 433 dekar alanda yıllık ortalama 27 bin ton kestane üretimi yapılıyor. Kestane üretiminde Türkiye rekoltesinin yüzde 42'sini karşılayan Aydın'da, Ekim ayı içerisinde ağaçlardan toplanarak kuyulara doldurulan kestanelerin, dikenli kabukları ile bekletildikleri kuyulardan çıkarılarak özel harman makineler ile kabuklarından ayırma işlemleri devam ediyor. Çeşitli bölgelerde ve kestane bahçelerinde tüccarlar tarafından satın alınan kestaneler dünyanın değişik ülkelerine ihraç ediliyor. Kış aylarının gözdesi kestaneye sezon başında bu yana yüzde 100 zamandı. Pazar tezgahlarında da el yakan fiyatı ile dikkat çeken Aydın'ın coğrafi işaretli ürünü kestane artan fiyatı ile üreticisini mutlu etti. Kestanede Kasım ayı başında toptan fiyatı 30 TL olurken, Aralık ayı ortalarında bu fiyat ikiye katlandı. Kuyulardan henüz kestanelerini çıkartmayan kestane üreticileri bir an önce ürünlerini kuyudan çıkartmak için 24 saat mesai yapmaya başladı. Yoğun tempodan dolayı gündüz saatlerinde vakit bulamayan üreticiler geceleri de çalışmaya başladı. Gece vakitlerinde kestane kuyularını açan üreticiler, kestanelerini harmanlayarak tüccara teslim etmek çalışmalarını hızlandırdı.

Üründeki fiyat artışının kendilerini memnun ettiğini kaydeden kestane üreticileri, "Kuyularımızı açarak kestaneleri harmanlamaya devam ediyoruz. Çoğu zaman gündüz saatlerinde işlerimiz yetişmediği ve makinelerin dolu olmasından dolayı bu işlemler gece saatlerine kalıyor. Allah bereket versin güzel bir sezon geçirdik" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kestane fiyatları yüzde yüz zamlanınca kestaneciler gece mesaisine başladı

Kestane fiyatları yüzde yüz zamlanınca kestaneciler gece mesaisine başladı

Kestane fiyatları yüzde yüz zamlanınca kestaneciler gece mesaisine başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı: İkisini de indireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı: İkisini de indireceğiz

 Merak ediliyordu! Bakan Bilgin, canlı yayında emekli ve memurlara zam için izlenecek yolu anlattı

Merak ediliyordu! Bakan Bilgin, canlı yayında emekli ve memurlara zam için izlenecek yolu anlattı

 'Domates tarladan 1 liraya çıkıyor, markette 8 lira' diyen çiftçi kasa kasa domatesini dereye döktü

"Domates tarladan 1 liraya çıkıyor, markette 8 lira" diyen çiftçi kasa kasa domatesini dereye döktü

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title