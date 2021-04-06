'Kestane'den 'insanlık' dersi, üç yavru kediye süt annelik yapıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Kestane'den 'insanlık' dersi, üç yavru kediye süt annelik yapıyor

İhlas Haber Ajansı / İLYAS ŞEN - Haberler | Güncel

'Kestane'den 'insanlık' dersi, üç yavru kediye süt annelik yapıyor Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde annelerini trafik kazasında kaybeden üç yavruya 'Kestane' isimli bir kedi süt annelik yapıyor.

'Kestane'den 'insanlık' dersi, üç yavru kediye süt annelik yapıyor

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde annelerini trafik kazasında kaybeden üç yavruya 'Kestane' isimli bir kedi süt annelik yapıyor.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi tarafından 600 metrekare alana kurulan 'Kedi Köyü'nde engelli, hamile ve yavru kediler barınıyor. Tamamen geri dönüşüm malzemelerinden yapılan alanda hayvanların beslenmesi ve sağlık kontrolleri düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanan Kedi Köyü, yeni sakinlerini de ağırlıyor.

Son olarak annelerini kazada kaybeden üç kedi ihbarı alan barınak ekipleri bildirilen adrese giderek yavruları merkeze getirdi. Burada bakımları yapılan ve henüz gözleri bile açılmamış durumdaki yavrular, beslenmeleri için barınakta yeni yavrulamış 'Kestane' isimli kedinin yanına bırakıldı. Üç yavruyu da kabul eden 'Kestane', kedilerle ilgilenerek acıktığında emzirip karınlarını doyuruyor.

"Kestane isimli kedi üç yavrumuza süt annelik yapıyor"

Geçici Hayvan Barınağı görevlisi Seda Er yaptığı açıklamada, "Biz bir ihbar aldık. Bir tane anne kedimize araba çarpmış ve ölmüş. Üç tane bebeği de ortada kalmış, daha da çok küçükler. Getirdik kedi kasabamıza. Kestane isimli kedimiz de yeni doğum yapmıştı onun da iki tane bebeği var. Belki annelik yapar diye denedik, Kestane çok şükür hemen onları kabul etti. Şimdi 5 tane bebeğe annelik yapıyor" dedi.

"Kısa sürede 25 kedimizi yuvalandırdık"

Kedi Köyü'nün kısa sürede güzel işlere imza attığını kaydeden Er, "Burada bir sürü anne kedimiz var. Bütün kafeslerde zaten hamile veya doğum yapmış kedi bulunuyor. Bir sürü de bebeğimiz var. Yeni sakinlerini ağırlıyor Kedi Köyümüz. Biz de burada çok güzel yuvalandırma yapıyoruz. Bebeklerimizin hepsini görmeye geliyorlar, çoğu gününü bekliyor emzirme bitsin de alıp götürelim diye. Çok güzel oldu burası hem hamile kedilerimizin bir yeri oldu, hem doğan kedilerimizin yaşayacağı evler buluyoruz. Kedi Köyümüz açılalı 1 ay kadar oldu. Biz burada minimum 25 kadar kedimizi yuvalandırdık. Onları sokaktan kurtardık diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Günün her saatinde ziyaretçileri ağırladıklarını belirten Seda Er, insanlara kedi bakmanın zor ve kolay yönlerinden bahsettikten sonra yuvalandırma yaptıklarını aktardı.

'Kestane'den 'insanlık' dersi, üç yavru kediye süt annelik yapıyor
'Kestane'den 'insanlık' dersi, üç yavru kediye süt annelik yapıyor
'Kestane'den 'insanlık' dersi, üç yavru kediye süt annelik yapıyor
'Kestane'den 'insanlık' dersi, üç yavru kediye süt annelik yapıyor
'Kestane'den 'insanlık' dersi, üç yavru kediye süt annelik yapıyor
'Kestane'den 'insanlık' dersi, üç yavru kediye süt annelik yapıyor
'Kestane'den 'insanlık' dersi, üç yavru kediye süt annelik yapıyor
'Kestane'den 'insanlık' dersi, üç yavru kediye süt annelik yapıyor
'Kestane'den 'insanlık' dersi, üç yavru kediye süt annelik yapıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLYAS ŞEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Hulusi Akar Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cansu Dere Bahar Candan Demet Özdemir Caner Cindoruk
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Okay Yokuşlu Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 'Kestane'den 'insanlık' dersi, üç yavru kediye süt annelik yapıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 13:11:08. #1.14#
title