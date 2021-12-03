"Kestane balının diyarı Zonguldak'tan tüm dünyaya selamlar" sözüyle tanınan Fehmi Pazarlı kendini savundu

Esra Erol'un programına eşinin iddialarına yanıt vermek için katılan Fehmi Pazarlı, kullandığı ifade ile tüm Türkiye'nintanıdığı bir isim oldu ve sosyal medyanın gündemine oturdu. Programda eşi Gülay Pazarlı'nın aldatma iddialarına yanıt verirken umursamaz bir tavırla "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak Gökçebey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar" sözleriyle başlayan Fehmi Pazarlı kısa sürede sosyal medyada en çok kullanılan ifadenin sahibi oldu.

"HERKES GAMSIZ DEMİŞ, ASLINDA DUYGUSALIM"

Gülay Pazarlı eşinin başka bir kadınla ilişkisinin olduğun kredi kartı borçlarının bile kendisinin ödediğini iddia ederek stüdyoda suçlamaları peş peşe sıraladı. Suçlamaların ardından kameralar Fehmi Pazarlı'ya döndü. Pazarlı ise sözlerine "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak Gökçebey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar." diye başlayınca bir anda tüm Türkiye'nin ilgi odağı oldu. Pazarlıklı bu sözleri tepki olarak planlı şekilde sarf ettiğini belirterek, "Böyle bir etki yapacağını ben de beklemiyordum. Herkes beni 'gamsız' olarak algılamış. Oysa çok duygusalım film izlerken bile ağlarım" dedi.

"REKLAM İÇİN SÖYLEMEDİM, PLANLIYDI"

"Sözleri köyün tanıtımı ya da reklam için söylemedim" diyen Pazarlı, "Programda bana atılan suçlamalar asılsızdı. Buna bir tepki olarak planlı şekilde söyledim. Bu kadar iddiaya yanıt vermektense böyle bir söz edeyim dedim. Sözlerin bu kadar meşhur olacağı aklımdan hiç geçmezdi" ifadelerini kullandı.

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