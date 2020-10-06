Kestane ağacından düşerek öldü
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Kestane ağacından düşerek öldü

06.10.2020 19:58 | Son Güncelleme: 06.10.2020 20:02
Kestane ağacından düşerek öldü

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, dengesini kaybederek kestane ağacından düşen Ali Akıner (60) yaşamını yitirdi.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, dengesini kaybederek kestane ağacından düşen Ali Akıner (60) yaşamını yitirdi. 

Olay, Ulus ilçesi Kızıllar köyündeki ormanlık alanda meydana geldi. Köyde yaşayan Ali Akıner, yanına aldığı merdivenle kestane ağacına çıktı. Bir anda dengesini kaybeden Akıner, düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi Akıner'i hastaneye kaldırdı. Akıner, hastanede doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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