Kestane ağacından düşen kişi yaşam mücadelesini kaybetti
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde kestane ağacından düşen kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde kestane ağacından düşen kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Malgaçmustafa Mahallesi'nde Olcay Abay (39), önceki gün çıktığı ağaçta sırıkla kestaneleri çırpmak isterken dengesini kaybederek yere düştü.
Yakınlarının ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Abay, iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti.