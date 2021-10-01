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Kestane ağacından düşen adam hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kestane ağacından düşen adam hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kestane toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kestane toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çamlıbel köyünde meydana geldi. Kestane toplamak için ormanlık alana giden 64 yaşındaki Şükrü Mandacı çıktığı kestane ağacından bir anda dengesini kaybederek düştü. Mandacı'nın ağaçtan düştüğünü ve yaralandığını gören vatandaşlar durumu 112 Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerinde 112 Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mandacı daha sonra ambulansla Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şükrü Mandacı kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

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