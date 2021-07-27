KESOB yeni yeri için gün sayıyor
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KESOB yeni yeri için gün sayıyor

KESOB yeni yeri için gün sayıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Kadıköy Katlı Otoparkı'nda Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) için yapılan çalışmalarda sona gelindi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadıköy Katlı Otoparkı'nda Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) için yapılan çalışmalarda sonra gelindi. Önümüzdeki günlerde tamamlanması planlanan çalışmalar sonrası KESOB yeni yerine taşınmış olacak.

KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

İş mahkemelerinin altında yapımına devam edilen ve meslek odalarının taşınacağı alan esnafın önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Hızlı bir şekilde devam eden projenin yaz sonunda tamamlanması hedefleniyor.

3550 METREKARELİK KAPALI ALAN

Proje kapsamında 3550 metrekarelik kapalı alanda 24 adet ofis, 1 adet başkan odası, 1 adet sekretarya, 2 adet başkan yardımcısı odası, 1 adet çok amaçlı salon, yemekhane, sicil bekleme, toplantı ve arşiv bölümleri bulunacak.

EN KULLANIŞLI VE EKONOMİK ŞEKİLDE

Yapının en kullanışlı ve ekonomik şekilde oluşturulması için her şey düşünüldü. Binanın içeresindeki duvarlar alçıpan bölme duvar ile yapılacak. Duvarlar ise alçı sıva 2 kat su bazlı yarımat boya ile boyanacak. Tavan taşyünü asma tavan, ıslak hacimler metal asma tavan, zemin 60 çarpı 60 sırlı kaymaz seramik olarak yapılacak. Binanın iç oda kapıları lamine levha kaplamalı kanat, ahşap kasa ve alüminyum doğrama ve alüminyum olacak.

Kaynak: Bültenler

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