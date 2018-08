Kesob Türk Lirası ile Alış Veriş Yapılmasını İstedi

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şevket Memiler, Ticaretlerin döviz ile değil Türk lirası ile yapmaları olmazsa olmaz bir konu olduğunu söyledi.

KESOB Başkanı Şevket Memiler, Tüm vatandaşların büyük bir dikkatle takip ettiği ekonomik gelişmeleri yakinen takip etmekte ve döviz kurlarındaki agresif artışı endişe ile izlediğini ifade ederek, "Biranda ortaya çıkan bu artışlar doğal bir sürecin sonucudur diyemeyiz. Açık bir şekilde görünmektedir ki, 15 Temmuz gecesi amacına ulaşamayanlar, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonu ile bozguna uğrayanlar farklı bir savaş yöntemini benimsemişlerdir. Fakat inanmaktayız ki devletimiz her türlü badireyi aşacak deneyim ve tecrübeye sahiptir. Bu süreç en çok esnaf kardeşlerimizi etkilemiştir. Dolar ile borçlanan esnafımız zor günler geçirmektedir. Fakat daha fazla zarar görmeden tedbir almak zaruridir. Dolayısıyla esnaf kardeşlerimiz ekonomik bir plan çerçevesinde faaliyetlerini dikkatle sürdürmek zorundadır. Özellikle ticaretlerini döviz ile değil Türk lirası ile yapmaları olmazsa olmaz bir konudur. Bu konuda KESOB olarak esnafımızın yanında olacağımızı ve üstümüze düşen her türlü yardımı esnafımızdan esirgemeyeceğimizi bilmenizde önem görmekteyiz. Elbette geçmişte olduğu gibi bu zor günler geçecektir. Bu zor günlerde siyasi ayrılıkları bertaraf ederek devletimize sahip çıkmamız gerekmektedir. Devlet ve millet birlikteliği ile bu zor günleri geçirmeli ve evlatlarımıza her türlü güvenceye sahip bir gelecek inşa etmeliyiz. El ele vererek bizlere diz çökerteceğini zannedenlerin yine hayal kırıklığına uğrayacaklarına olan inancım tamdır" diye konuştu. - KİLİS