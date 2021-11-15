KESOB'tan emekliliği gelen esnaf için geriye dönük prim borçlanması talebi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, sigorta prim borçları için esnafa geriye dönük borçlanma hakkı verilmesini talep etti.

Öztürk, yazılı açıklamasında, emeklilik yaşı gelen binlerce esnafın geriye dönük borçlanma hakkı beklediğini ifade ederek, prim (Bağ-Kur) mağduriyeti yaşayan esnafın çözüm beklediğini aktardı.

Vergi ve oda kaydı olan ancak prim yatırmayan esnafa 4 Ekim 2000 tarihinden önceki borçları için borçlanma hakkı istediklerini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Esnafımızın mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. SSK'lı çalışanlar için emeklilik prim sayısı 7 bin 200 iken esnaf ve sanatkar için bu sayı 9 bin. Arada 5 yıllık bir fark var. Esnafımız gecesini gündüzüne katıyor. Hafta sonu, bayram demeden çalışıyor ancak emeklilik için daha uzun süre beklemesi gerekiyor. Devletimiz büyüktür. Bu mağduriyetleri gidermek için gerekli düzenlemeleri yapacaktır. Bizler yazışmalarımızı ve görüşmelerimizi sağlıyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu konuların takipçisi olacağız."

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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