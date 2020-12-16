KESOB'tan "alışverişinizi yerel esnaftan yapın" çağrısı

?Kırşehir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, vatandaşa alışverişini yerel esnaftan yapması çağrısında bulundu.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, esnaf ve sanatkarların sadece devletin değil, vatandaşın da desteğine ihtiyacı olduğunu anımsattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını engellemek için alınan önlemlerin hem yerel hem de ulusal düzeyde ticareti ve üretimi sekteye uğrattığını aktaran Başkan Öztürk, en çok etkilenen kesimin küçük sermayesi ve kapasitesi ile esnaf ve sanatkar olduğunu ifade etti.

İnsanların evden çıkamamalarının, en temel ihtiyaçların bile ertelenmesinin esnaf ve sanatkarı derinden etkilediğini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Esnafın sadece devletin değil, halkın da desteğine ihtiyacı bulunuyor. İlimizde esnaf ve sanatkarın temsilcisi olarak, sizlere çağrıda bulunuyoruz. İçinden geçtiğimiz bu zor günlerde esnafımızın yanında olun. Gelin alışverişinizi yerel esnaftan yapın. Çünkü yerel esnaftan alışveriş ekonomiye can vermek, bizi biz yapan milli ve yerli değerlerimize sahip çıkmaktır. Yerel esnaftan alışveriş demek paranın ülke ekonomisinde kalması, Türk lirasının kazanması, ilimizin kalkınması demektir. Gün birlik günü, gün esnafa sahip çıkma günüdür. Vatandaşlarımızın, kampanyamıza destek olacağına, 'üzerimde yok, sonra veririm' diyebildiği, kimi zaman anahtarını, kimi zaman çocuğunu emanet ettiği, düğününde cenazesinde beraber olduğu yerel esnafına sahip çıkağına inanıyorum."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner