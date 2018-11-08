Kesob Kayıt Dışı ile Mücadele İstiyor

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şevket Memiler, Kayıt dışı esnaflık yapanlarla mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

KESOB Başkanı Şevket Memiler, Kilisli esnafların vergi ve SGK olmak üzere bütün sorumluluklarını yerine getirdiğini İfade ederek "Daha önce resmi kurum ve kuruluşlara açık çağrıda bulunarak, Kilisli esnaflar gibi Suriyelilerin de kayıt altına alınmasını istemiştik. Suriyelilere ait dükkanlar bu durumdan muaf olmaya devam ediyor. KESOB Başkanı olarak Kilis Belediyesine yönelik bu işletmeleri kapatın yada kayıt altına alın çağrımız bir türlü karşılık bulmuyor. Seçim zamanı geldiğinde esnafımızın kapısını aşındırarak oy isteyenler neden esnafımızın bu durumunu görmezden geliyor? Kaydını yaptırıp vergisini ödeyerek sigortasını yatıran esnafımız bir hata mı yapıyor? Suriyelilerin her gün şehrin muhtelif yerlerine açtığı işletmelere kim neden göz yumuyor?. Zabıta Müdürlüğü harekete geçmek için neden bekliyor? Bu duruma sonsuza kadar seyirci kalacağımızı bekleyenler yanılacaklardır. En kısa sürede KESOB olarak esnafımız ile oturup bir karar alacak ve bu duruma tepki göstermek için anayasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Yaklaşan yerel seçimlerde bu duruma çözüm bulamayan bir yerel yönetimin esnafımızdan oy isteme hakkı olduğuna inanmıyorum. Konuyu yakinen takip edeceğimizin ve anayasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızın tüm kamuoyunu tarafından bilinmesini rica ederim" diye konuştu. - KİLİS