Kesob'in Suriye Değerlendirmesi

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şevket Memiler, Ticaret Merkezi binlerce kişi için bir umut olacağını söyledi.

Geçen hafta Kilis Valiliğince verilen özel izinle Fırat Kalkanı Bölgesini ziyaret eden Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Memiler hem Fırat Kalkanı Bölgesini hem Kilis ekonomisine hayat verecek bir çağrıda bulunarak Türkiye-Suriye hattında bir Serbest Ticaret Merkezi kurulmasını talep etti.

Memiler'e Fırat Kalkanı Bölgesini ziyaretinde Kilis Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy, Kilis KOSGEB Müdürü Fırat Kalkanı Bölgesi Ticari Koordinatörü Murat Küçükoğlu ve oda başkanları eşlik etti. KESOB Başkanı Şevket Memiler, Kilis Valisi Dr. Mehmet Tekinarslan'ın talimatı ile ticaret bağlarının güçlenmesi amaçlanarak bir heyetle Suriye'de devletinin gücüyle güven ortamı oluşan Fırat Kalkanı Bölgesini ziyaret ettiklerini ifade ederek, "Yıllardır tarihsel ve kültürel bağımız bulunan Fırat Kalkanı Bölgesini ziyaretimiz esnasında bizlere göstermiş oldukları misafirperverlikten ötürü özellikle Azez meclisine ve Azez Ticaret Odasına teşekkürlerimi sunarak sözlerime başlamak istiyorum. Öncelikle, bölgede 'Fırat Kalkanı Operasyonu' ile huzur ve güven ortamı oluşturan yiğit askerlerimize hem şahsım hem insanlık adına teşekkürlerimi sunuyorum. Ziyaretimiz esnasında orada yaşayan halkın heyetimize göstermiş ilginin asıl kaynağı Türk devletinin bölge insanına göstermiş olduğu şefkattir. Ziyaretimiz esnasında bir kez daha anlamış bulunmaktayız ki, Türk askeri bu bölgede beklenendir, özlenendir, adaletin zalimler üstünde tecelli bulmuş halidir. Aziz şehitlerimiz masum insanlar, çocuklar, kadınlar zarar görmesin diyerek kendilerini feda etmiş ve bu feda bölgede huzur olarak yankı bulmuştur. Tüm kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Allah devletimizi ilelebet payidar kılsın" dedi. Suriye'de insanların hayatlarını idame ettirebilmesi için gerekli unsurların başında ekonomik hayat geldiğini ifade edene Memiler, "Bölge halkı bu konuda devletimize daha fazla yük olmak istememekte ve sağlıklı bir ticaret ortamı oluşturup kendilerine yetebilir konuma gelmek istemektedirler. Kilis'te son yıllarda ödemiş olduğu ağır bedellerin bir neticesi olarak ekonomik anlamda zorlanmaktadır. Acaba devletimiz kontrolünde bulunan bölge ile serhat şehrimiz arasında bir ticari köprü oluşturabilir miyiz? düşüncesiyle gerçekleştirdiğimiz ziyaretin hayırlı sonuçlar doğurmasını amaçlamaktayız. Bölge halkı üretim aşamasında zorluk yaşamada ürettiklerini pazarlama konusunda büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Bunun doğal nedeni Fırat Kalkanı bölgesinin dışındaki güvensizlik ortamıdır. Aynı sorundan muzdarip olan Aziz halkımızla, Bölge halkı bir Serbest Ticaret Merkezi kurularak karşılıklı ticaret yapabilir, Türkiye-Suriye sınırında kurulacak bir pazarda bölge halkı ve Kilis'te kayıtlı bulunan esnafımız mal alışverişinde bulunarak bölgeye bir hareketlilik getirebilirler. İŞKUR Toplum Yararına Programlarda artık her vatandaşın hayatı boyunca bir kez çalışacak olması son yayınlanan genelde ile kesinleşti. Dolayısıyla İŞ-KUR Kilis için bir can simidi olmaktan çıktı ve başka çözümlere ihtiyacımız hasıl oldu. Bu Serbest Ticaret Merkezi binlerce kişi için bir umut olabilir. Bu projemizi taslak haline getirerek başka sayın valimiz olmak üzere devlet büyüklerimize arz edip hayata geçmesi için takipçi alacağız" diye konuştu. - KİLİS