KESOB Başkanı Öztürk'ten fahiş fiyat tepkisi - Haberler
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KESOB Başkanı Öztürk'ten fahiş fiyat tepkisi

KESOB Başkanı Öztürk'ten fahiş fiyat tepkisi
AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, dövizdeki düşüşe rağmen fahiş fiyat uygulayan marketlere tepki gösterdi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, dövizdeki düşüşe rağmen fahiş fiyat uygulayan marketlere tepki gösterdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, dövizi bahane göstererek etiketlerini yükselten marketlere, vatandaşların da gereken tepkiyi göstermeleri gerektiğini ifade etti.

Zincir marketlerin fahiş fiyatlara vatandaşları alıştırmaya çalıştığını savunan Öztürk, şunları kaydetti:

"Devletimiz bu fırsatçılara göz açtırmıyor ancak ticarette vicdani sorumluluk önemlidir. Piyasayı tekeline almaya çalışan zincir marketlere 'dur' diyecek olan yine vatandaşlarımızdır. Haksız fiyatlarla mücadelemizde en büyük desteğimiz vatandaşlarımızın şikayetleridir. Vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olarak bu fırsatçılara daha fazla prim vermemelidir."

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

Esnaf ve Sanatkarlar, Kırşehir, Güncel, Haber

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