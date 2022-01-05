KESOB Başkanı Öztürk'ten esnafa destek talebi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, esnafa yeni destekler sağlanması gerektiğini bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, esnafın 2022 yılına beklentilerle girdiğini belirterek, yeni yılın ilk günlerinde elektrik, doğal gaz, sigorta primlerine gelen zamlardan olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Esnafın kazancının harcamalarını karşılayamaz hale geldiğini savunan Öztürk, "Biz her zaman devletimizin yanındayız ama esnafımıza da belli destekler getirilmesi lazım. KDV ve ÖTV zamlarının esnafımıza uygun şekilde indirilmesi, sigorta primlerinin belirli düzeyde azaltılması ya da devlet tarafından karşılanması lazım. Acilen esnafımıza gerekli destekler verilerek elektrik ve doğal gaz ile ilgili esnafımıza özel tarifeler uygulanmalı." ifadelerini kullandı.

Emeklilik için esnafın daha uzun süre beklemek zorunda kaldığını vurgulayan Öztürk, "Yanında çalışan sigortalı personel 7 bin 200 iş gününü doldurduğunda emekli olabiliyorken esnaf 9 bin iş günü beklemek zorunda. Esnafımız gece, gündüz, hafta sonu, bayram demeden dükkanını açıyor. Ancak daha uzun süre çalışarak emekli olabiliyor. Bu adaletsizliğin düzeltilmesi, esnafımızın emeklilik için 5 yıl fazla bekletilmemesi için gerekli çalışmaların yapılmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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