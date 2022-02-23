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KESOB Başkanı Öztürk, fiyat denetimlerinde vatandaşlardan destek istedi

AA, Abdullah Yıldız - Güncel
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KESOB Başkanı Öztürk, fiyat denetimlerinde vatandaşlardan destek istedi

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, KDV indirimiyle ilgili vatandaşların marketlerdeki fiyat denetimlerine katkı vermesi gerektiğini belirtti.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, KDV indirimiyle ilgili vatandaşların marketlerdeki fiyat denetimlerine katkı vermesi gerektiğini belirtti.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, gıda ürünlerinde KVD indirimi konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçen yetkililere teşekkür ederek, devletin gıdadaki fahiş fiyatın önüne geçebilmek için fedakarlık yaptığını aktardı.

Bazı marketlerin KDV indiriminden yapmadan önce fiyatları şişirdiğini öne süren Öztürk, şunları kaydetti:

"Ticaret İl Müdürlükleri denetimlerini sürdürüyor. Ancak devletimiz her marketin önüne bir görevli veremez. Vatandaşlarımız da aldıkları ürünün önceki ve şimdiki fiyatlarını karşılaştırarak gerekirse şikayette bulunmalı. Üreticisi, tedarikçisi, pazarlamacısı, satıcısı herkes taşın altına elini koymalıdır. Bu ürün zincirinin sonundaki fahiş fiyatlar tüm ülke ekonomisini etkiliyor."

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

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