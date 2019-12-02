KESOB Başkanı Övüç, TOKİ çalışmaları hakkında bilgi verdi

02.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:18

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yapılacak konut çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Övüç, odanın toplantı salonunda yaptığı açıklamada, TOKİ tarafından Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ne yapılacak 3. etap konut çalışmaları hakkında basın mensuplarına açıklama yaptı.

Göreve geldikleri günden itibaren esnaf ve sanatkara yönelik birçok çalışma yaptıklarını kaydeden Övüç, şunları kaydetti:

"3. etap toplu konut projemizi bir sosyal sorumluluk projesi olarak yapmayı planladık. TOKİ işbirliğiyle esnaf ve sanatkarlar, emekli, engelli, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerinin müracaat edeceği projemizi, Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde hayata geçireceğiz. Projede, alt gelir grubu 2+1 için 188, orta gelir grubu 3+1 için ise 96 konut yapılacak. Toplam 284 konutun yapılacağı projemize, esnaf sanatkar, emekli, şehit aileleri ve engelli olmak üzere 4 farklı kategoride başvuru alınacak."

Öte yandan Övüç, konut alıcılarından 2+1 tercih edenlerin 5 bin 500 lira, 3+1 tercih edenlerin 8 bin lira başvuru bedeli ödeyeceğini, şehit aileleri ve vazife malullerinden başvuru bedeli alınmayacağı duyurdu.

Övüç, esnaf ve sanatkarların 2-13 Aralık, şehit aileleri ve vazife malullerinin 16-19 Aralık, engellilerin 20-25 Aralık, emeklilerin de 26-31 Aralık tarihlerinde konut talebi için başvurabileceklerini aktardı.

Kaynak: AA